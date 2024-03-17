إبراهيم عيسى: على الأديب والروائي تذليل أفكاره القديمة لصالح نظيرتها الجديدة

يرى الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من واجب الأديب والمفكر والروائي وصاحب الفكر الذي يريد أن يقدمه للناس أحيانا أن يذلل الأفكار القديمة لصالح نظيرتها الجديدة، وهذا ما تعلمناه من الأساتذة، مشيرا إلى أن الكاتب العظيم توفيق الحكيم كتب «حديث مع الله»، فهز الجميع، وحدث صخبا وجدلا وناقشات واسعة.

وأضاف «عيسى»، خلال استضافته ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة: «هذه مهمة الكاتب والمفكر، وعندما يتخلى عنها يعتبر كأنه تخلى عن دوره».

منشور حول قائمة اغتيالات لأهم رجال الأعمال المصريين

وتحدث عن منشوره في صحيفة الدستور المتعلق بقائمة اغتيالات لأهم رجال الأعمال المصريين: قائلا: «القضية الأولى كانت عام 98 وكان منشور من جماعة إسلامية تهدد أكبر وأهم وأفضل 3 رجال أعمال مصريين، هم المهندس نجيب ساويرس والمهندس روؤف غبور ورامي لكح، وهذا كان تحليل سياسي لم أكتبه أنا، إذ إنني كنت رئيس تحرير الجريدة وليس كاتب الموضوع، وكان مانشيت خبري وليس رأي، مشيرا إلى أن هذا المانشيت قفل الجريدة حينها.

منشور الآلهة لا تمرض

وعلق على المقال الآخر المتمثل في صحة الرئيس: «كان مانشيب رأي بعنوان الآلهة لا تمرض، وسبب لي مشكلات كثيرة، إذ صدر عليّ أحكام متتالية، وكان العفو من الرئيس حينها».