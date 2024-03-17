مع قُرب انتهاء الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان المعظم، يبدأ العد التنازلي لاستقبال العيد ليتساءل المسلمون متى تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك الذي ينتظرونه بالشوق ليأتي تكليلًا للصيام والعباده طوال أيام شهر الصيام، والتي من المتوقع أن يبدأ أول أيام عيد الفطر 10 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك؟

وللإجابة على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين متى تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، فإنه وفقًا لتقويم العام الجديد، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 وحتى الجمعة الموافق 12 من الشهر نفسه والتي تتماشى مع موعد العيد، وفقاً للحسابات الفلكية.

وينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك في مصر، للاستمتاع بإجازة من المدارس والجامعات والعمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة، لقضاء الأوقات السعيدة وسط الأقارب والاصدقاء والتجمعات العائلية أو السفر لقضاء العطلة خارج البلاد.

وقالت مصادر في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يكون الرأي الأخير في تحديد موعيد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يرجع لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية الهلال.