متى ينتهي رمضان 2024؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

بعد مرور أسبوع على بداية شهر رمضان، يبدأ المسلمون حساب الأيام المتبقية على حلول عيد الفطر، لاستغلال الشهر الكريم على أكمل وجه، وتنظيم وقتهم وأيامهم قبل أن تنقضي لياليه المباركة، ليتردد سؤال حول متى ينتهي رمضان 2024.

متى ينتهي رمضان 2024؟

وحول الإجابة عن سؤال متى ينتهي رمضان 2024، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، وحال ثبوت رؤية الهلال تكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ شهر رمضان لهذا العام ينتهي فلكيا يوم الثلاثاء 9-4-2024، أي أنّ شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يوما، ويبدأ عيد الفطر المبارك فلكيا يوم الأربعاء 10-4-2024، وهي التواريخ الناتجة عن بيان هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا.

دعاء رؤية هلال شهر شوال

وعن دعاء رؤية هلال شهر شوال، ذكرت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الشخصية، أنّه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنّه عند استطلاع هلال الشهر العربي أنّه كان يقول «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ»، رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شوال.