خالد يوسف: أرفض الرقابة على الأعمال السينمائية.. و«دكان شحاتة» الأقرب لي

أكد المخرج خالد يوسف، أن الأفلام الأقرب لقلبه «حين ميسرة ودكان شحاته وهي فوضى»، ويأتي بعدها فيلم الريس عمر حرب.

وأوضح «يوسف»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه بعد الانتهاء من تسليم نسخة الفيلم لم يراه مرة أخرى، مؤكدا أنه يستمع لأقاويل بعض النقاد بشأن الأعمال السينمائية التي يقدمها.

يرفض الرقابة على الأعمال السينمائية

وأشار إلى أنه يرفض الرقابة على الأعمال السينمائية، ولابد أن تكون الرقابة فقط وفقًا للتصنيف العمري.

وتابع المخرج: «أُدينت نفسي لفترات طويلة حتى لا يتم كشف أحد أصدقائي»، موضحًا أن هذا ليس ادعاء ولكنها الحقيقة، ودائمًا ما أدافع عن أفكاري وأفلامي وأمتلك القدرة للحصول على حقوقي.