خالد يوسف: أنا ضد مصطلح السينما النظيفة.. ورفض التلامس فهم قاصر للفن

أكد المخرج خالد يوسف، رفض أي شرط يضعه الفنان أمامه من أجل المشاركة في أي عمل، موضحًا أن رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن.

وقال يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى.

ونوه المخرج بأن الفن حالة يعبر عن الحياة بكافة تفاصيلها، منوهًا بأن التفاصيل الصغيرة تجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد الفيلم، مؤكدًا أنه لابد أن يكون العمل متقن بشكل كبير، وأنه ضد السينما النظيفة وكل شخص حر، وتابع: «قبل كده في وقت الحديث عن السينما النظيفة اللي يمسك إيد الدنيا تقوم»، موضحًا أن أي فنان حر في تصريحاته وأراءه وأفكاره.