خالد يوسف: «مش هعمل فيلم يدين جمال عبدالناصر»

قال المخرج خالد يوسف، إن تحديد عدد ساعات العمل من المفترض أن يكون أول قرار يتخذه نقيب المهن التمثيلية في حال اتخاذ قرارات من أجل تطوير المهنة، مؤكدا أن عمل الفنان أكثر من 12 ساعة غير آدمي.

ونوه يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، بأنه يجب على النقابة أن تطالب الدولة بدعم السينما والمخرجين الشباب، مشددًا على أن كل البلاد تدعم السينما الوطنية.

وأشار خالد يوسف، إلى أن الأجر لم يكن هو مشكلته أمام أي منتج، متابعًا: «معملش فيلم يدين جمال عبدالناصر»، مشددًا على أن تجربة عبدالناصر غيرت البنية الاجتماعية المصرية ووجه الحياة في مصر.