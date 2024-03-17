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«الشيوخ» يحيل ملف تطوير الأسطول البحري إلى لجنة برلمانية مختصة

كتب:

ولاء نعمه الله
02:37 م | الأحد 17 مارس 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وتعقيب وزير النقل، إلى لجنة الإسكان والنقل، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

تطوير أسطول النقل التجاري البحري

شهدت الجلسة البرلمانية مناقشات واسعة حول ملف تطوير أسطول النقل التجاري البحري، إذ طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب المناقشة، بضرورة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.