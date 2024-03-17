عضو «اقتصادية الشيوخ»: مصر والاتحاد الأوروبى علاقة استراتيجية فى جميع المجالات

أكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، خاصة فى مجال الاستثمارات والطاقة والتنمية المستدامة. وقالت فى حوارها لـ«الوطن» إن الزيارة التى يقوم بها وفد الاتحاد الأوروبى حالياً لمصر، تعكس الثقة التى يحظى بها الاقتصاد الوطنى. وأوضحت أن القمة المصرية الأوروبية التى تنعقد حالياً على أرض مصر تحمل كثيراً من بشائر الخير للاقتصاد الوطنى، وفى مقدمتها تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بدول الاتحاد لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية بالمستقبل

ما أهمية العلاقات التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى؟

- الاتحاد الأوروبى شريك أساسى فى دعم الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، والسنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر ما يقرب من 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021 - 2022، وهذه المؤشرات تعكس مدى التعاون بين الجانبين، ولا ننسى مبادرة مبادلة الديون التى تعفى مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبى سنوياً.

وماذا عن زيادة الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية؟

- سيكون هناك تعاون فى العديد من المجالات وعلى رأسها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو أحد أشكال الاستثمار المهم فى اقتصادات العالم، وكذا تعزيز العلاقات وتضافرها بين الجانبين فى هذه المجالات، ما يعزز دخول مليارات من العملة الأوروبية «اليورو» إلى السوق المصرية، ما يسهم فى استقرار سوق الصرف.

حدِّثينا عن حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد؟

- وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، هناك تطور ملحوظ فى حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى، وقدرت فى عام 2022 بنحو 16.17 مليار دولار، بواقع زيادة 14 مليار دولار عما كانت عليه فى عام 2003، ولا ننسى حرص مصر على التوقيع مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين وتم توقيع ذلك فى عام 2001 ببروكسل.

ما الخطوات التى حققتها مصر لدعم ملف الاستثمار وكانت سبباً رئيسياً فى زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى؟

- هناك عدد من الخطوات عكفت مصر على تحقيقها فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، وكان الهدف من ذلك دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توطين هذه الصناعة الجاذبة لدول أوروبا، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.

هل دخول مصر مرحلة التعاون الاستراتيجى مع كيانات أجنبية يسهم فى تعزيز اقتصادها فى المستقبل؟

- الدولة المصرية قادمة فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، والمشروع الاستثمارى رأس الحكمة الذى تم توقيعه مع الجانب الإماراتى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بسبب التفكير خارج الصندوق، وبالتالى فإن الاتفاقيات الاقتصادية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى سيكون لها أثر كبير فى تعزيز المجالات الاستثمارية فى الفترة المقبلة.

ملفات التعاون

القمة تحظى باهتمام داخل مصر وخارجها، لا سيما أن العديد من ملفات التعاون الثنائى تم طرحها للنقاش خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إذ دار الحديث حول إعلان وثيقة لإطلاق مسار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة».