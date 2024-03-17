مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة غادة عبد الرازق.. قرار يحدد الأحداث

أحداث كثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول أزمة جديدة تظهر بين الدكتورة «عايدة» وزوجها «ياسين» بعد الحادثة التي دُبرت لوالدها الحاج حسن ضرغام وتسببت في مكوثه في المستشفى بحالة حرجة جدًا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة غادة عبد الرازق هو حالة الغضب الشديدة التي سيطرت على الدكتورة «عايدة» بعد حادثة والدها الحاج حسن ضرغام، للدرجة التي أوصلتها إلى طلب الطلاق من زوجها «ياسين».

وبمجرد انتهاء الحلقة السابعة زاد تشوق الجمهور للحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب التي ستشهد رد فعل «ياسين» على طلب زوجته «الطلاق»، وعما إذا كان سينصاع لها ويوافق على الانفصال أمام إصرارها وغضبها لتتسارع حلقات الصراع بقوة أم سيتمكن من احتواء غضبها وتهدأتها.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.