مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. «الثأر» يورط غادة عبدالرازق مع عائلتها

بسرعة شديدة تتصاعد وتيرة الأحداث الخاصة بمسلسل صيد العقارب، الذي يفتح العديد من الملفات الشائكة بين الخيانة والانتقام والثأر، الذي من المقرر أن يظهر توابعه في الحلقة المقبلة، لذا يتشوق الجماهير لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، بعدما باتت غادة عبدالرازق «عايدة»، في مفترق طرق بين محاولات ثأر عائلاتها بعد مقتل شقيقها «علي»، والحفاظ على علاقتها بزوجها، لتواصل الأعمال الدرامية تسليط الضوء على الثأر والأزمات التي يخلفها.

صيد العقارب الحلقة7 يفتح ملفًا شائكًا.. ماذا ستفعل غادة عبدالرازق؟

غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة، تفتح الملف الشائك بعد احتدام صراع الثأر بين عائلتها وعائلة زوجها خلال أحداث المسلسل، والذي يعرف بكونه عادة عرفية في الصعيد منذ سنوات طويلة، يسن خلالها عدد من القبائل قوانين خاصة بهم، من أجل اعتمادها حال وقوع أي جرائم أو سقوط ضحايا من أي عائلة.

وتسعى الدولة جاهدة للقضاء على تلك الظاهرة، وهو ما أبرزته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في آخر زيارة لمحافظة قنا، وحرصت خلالها على طرح نتائج بحث جرائم الثأر في صعيد مصر، أثناء حديثها على هامش الزيارة.

والد غادة عبدالرازق يطلق النار على زوجها

وتواجه غادة عبدالرازق في الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، صراعًا جديدًا بين عائلتها وعائلة زوجها، بعدما قام والدها بإطلاق النار على زوجها في الحلقات الماضية، ما فتح باب الثأر بين العائلتين، الأمر الذي سيظهر توابعه في الحلقات المقبلة من المسلسل، الذي يعرض في السابعة والنصف مساء على CBC.