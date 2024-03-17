ملخص الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. مرحلة جديدة للدكتورة عايدة

انتهت الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على حادثة للحاج حسن ضرغام وسقوطه على الأرض ينزف دمه، لذا نستعرض ملخص الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة تضمَّنت في بدايتها سماع الدكتورة «عايدة» حديث الحاج إسماعيل الغول مع ابنه «ياسين» في المستشفى وهو يخبره بضرورة قتل الحاج حسن ضرغام، لتدخل بعدها وتبدأ في ثورة من الغضب، وصلت إلى ذروتها عندما تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بأمر حادثة والدها ونقله إلى المستشفى.

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق صدمة كبيرة أخرى، وهي ذهاب الدكتورة «عايدة» وأسرتها إلى المستشفى للاطمئنان على والدها الذي كان في حالة حرجة جدًا نتيجة شدة الحادث، فضلًا عن مشهد بكاء «عايدة» بجوار والدها في المستشفى وهي تتمنى سلامته وعودته إليهما سالمًا معافى مرة أخرى.

واستمرت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب لتشهد حديث زوجة علي ضرغام مع أبنائها في مشهد حزين تطمئنهم وتطلب منهم الاهتمام بتعليمهم وعملهم ليحققوا حلم والدهم قبل وفاته وهو أن يصبحوا مهندسين، إلى جانب مشهد ذهاب الحاج إسماعيل الغول إلى الحاج حسن ضرغام في المستشفى يلقي عليه نظرة من بعيد.

وانتهت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق على طلب الدكتورة «عايدة» الطلاق من زوجها «ياسين»، ليبقى السؤال في ذهن المشاهد: هل سينفصلان ويبدأ الصراع بينهما؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.