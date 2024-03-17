خالد يوسف: أي نجاح حققته في حياتي بعرقي ومجهودي

قال المُخرج خالد يوسف، إن أي نجاح حققه في حياته أو مكانة كبيرة وصل لها بفضل عرقه وجهده قبل أي شيء، وكلمة فيلم لـ خالد يوسف التي تُكتب على أفلامه، لا يرى فيها أي عيب، ولا تنتقص من نجم العمل، وهذة هي أبجديات المهنة.

المخرج صاحب الفيلم الأول

وأكد خالد يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري، أنه يسعد بكلمة فيلم لـ خالد يوسف، تِلك الكلمة التي أعطاها له الجمهور بعد جهد دام لعشر سنوات من العمل، حتى بدأ المشاهد يثق في أفلامه، مضيفًا أن صاحب الفيلم الأول بالطبع هو المُخرج رافضًا الكلمة التي قالتها له المذيعة أسما إبراهيم «مُخرج على راسه ريشه».

الفيلم السينمائي رؤية

وأضاف أن من أساسيات المهنة أن الفيلم السينمائي رؤية، والرؤية للمُخرج، وكل فروع الفن تخضع في النهاية لرؤية المخرج في المزيكا والتصوير والتمثيل، ووجود أكبر سوبر ستار في الفيلم لا يقلل منه.