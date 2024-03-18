الحشاشين في الفيوم.. أماكن تصوير مسلسلات رمضان

مع حلول شهر رمضان، يزداد ولع المصريين بمشاهدة المسلسلات الرمضانية التي تعد تقليدا عريقا يميز هذا الشهر الفضيل، وتتنوع هذه المسلسلات من حيث نوعها ومكان تصويرها، ما بين الاستديوهات والديكورات الداخلية، أو المحافظات التي تُضفي على العمل طابعا خاصا ومميزا.

مسلسلات رمضانية صورت أجزاء منها في المحافظات

وسيطرت أماكن مختلفة ومميزة في المحافظات على مسلسلات شهر رمضان، من ضمنها مشاهد لمسلسل الحشاشين في صحراء محافظة الفيوم، بجانب مدينة الإنتاج الإعلامي، وفقا لإعلان مخرج المسلسل بيتر ميمي عبر صفحته الرسمية.

«الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من الشباب، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل المعلم في السويس

صور فريق العمل بعض اللقطات في محافظة السويس باعتبارها محافظة ساحلية، وتدور أحداث المسلسل حول الأسماك والمدن الساحلية، من بطولة مصطفى شعبان، سيد رجب، هاجر أحمد، سلوي عثمان، انتصار، أحمد بدر، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، من إنتاج سينرجي، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل صيد العقارب في إسكندرية

مسلسل صيد العقارب جرى تصويره بعد اللقطات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، خاصة بسبب ارتباط المسلسل بصيد العقارب من الصحراء وجاء «صيد العقارب» من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، رياض الخولي، سيمون، عماد صفوت، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطي، وتأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.