ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين وحق عرب.. أحداث مثيرة

عرضت «القناة الأولى والفضائية المصرية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السادسة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

خطة اغتيال العباسي في الحشاشين

الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين استمرت في الإثارة مع خطة اغتيال الخليفة العباسي، والتي فشلت في اللحظات الأخيرة بعدما استطاع نظام الملك الوصول في الوقت المناسب إلى القبة التي كان من المفترض أن يكون موجودا فيها فرد الحشاشين الموكل إليه اغتيال الخليفة، ومنع هذا الوصول إتمام الأمر.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب خلافا وقع بين تامر شلتوت وخطيبته كارولين عزمي بسبب تفكيره طول الوقت في المشروعات والأموال، وبعدما تركته وذهبت إلى بيتها، مشي وراءها تامر حتى تشاجرا في الشارع، فحاول أحمد العوضي فض الخلاف بينهما.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وفي مسلسل بيت الرفاعي، تحدث ياسين مع فاروق وأكد له أنه مختلف مع والده وأن مشكلات كثيرة كانت بينهما، ورغم ذلك، كان يحترمه والده ويعتبره كبير الأسرة طول الوقت حتى لو لم ينطقها لسانه.