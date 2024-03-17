مونتير «الحشاشين»: تدقيق الجمهور في الأعمال الفنية يثري المنافسة

قال المونتير أحمد حمدي، مونتير مسلسل «الحشاشين»، إنه جرى بذل مجهود كبير لإنجاح مسلسل الحشاشين الذي يعرض في شهر رمضان الحالي من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه يعمل مع نفس فريق مسلسل الاختيار.

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بنعمل عمل في الوقت اللي الناس بتطلع على مختلف أنواع الأعمال الفنية وطريقة تنفيذ العمل كان لازم تكون الأفضل من أجل الجمهور».

وتابع: «ما يحدث الآن يثري المنافسة بخصوص تدقيق الجمهور، لأن هذا الأمر يضعنا في مكانة تجبرنا على بذل كل الجهود حتى نقدم أفضل شيء جيد ومختلف، ومسؤوليتنا هي ألا نكون شبه أحد فيما نقدمه، وكان ذلك جزءًا من صعوبة تنفيذ العمل على كل المستويات».