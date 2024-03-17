مهندس ديكور «الحشاشين»: «المسلسل به خيال كثير.. واستغرقنا شهرين في التحضير على الورق»

قال أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إنّه يحب الأعمال التاريخية عموما، «مشكلة الحشاشين إن فيه خيال كتير، واتغرقنا شهرين في التحضير على الورق مثل أفكار وبحث ورسومات».

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كنت قلقان في بداية الأمر عندما عُرض عليّ المسلسل»، مشيرًا إلى أنه شارك في مسلسل تاريخي من قبل هو «ستات بيت المعادي»، وكان به 3 حقب تاريخية.

وتابع: «استندنا في القاهرة الفاطمية على الجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص والسيدة عائشة والسيدة نفيسة، لكن هذا لم يكن كافيا لبناء منطقة كاملة وكان يجب علينا إضفاء التنوع والاختلاف وعندما نزلنا في الأرض كانت المنطقة صعبة للغاية لأننا في مجاعة، وبالتالي كان من الصعب بناء أسواق مثلا، وكنا حريصين على ألا تكون الألوان موجودة وعدم وجود أي روح لكي تتناسب مع الشدة المستنصرية».