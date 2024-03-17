ملخص الحلقة 7 مسلسل الحشاشين.. كريم عبدالعزيز يخرج من السجن بحيلة ذكية

يطلب حسن الصباح «كريم عبد العزيز» من حارس زنزانته برزك أميد «سامي الشيخ»، في الليلة الأخيرة له في السجن قبل قطع رأسه، أنّ يسهر معه داخل الزنزانة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، قائلا له: «وقت الفجر وقت العهود بنطلع منه من ضلمة لنور»، ثم يحاول السيطرة عليه واستمالته إلى الدعوة التي يدعو إليها.

يعطي حسن الصباح اختيارين لـ برزك أميد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، قائلا: «آن الأوان أنك تختار طريقين ملهومش تالت، طريق الجنة مع حسن الصباح وأحبابه أو طريق النار مع نظام الملك والسلطان، وفي الحالتين هقبل اختيارك وأدعيلك».

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حارس الزنزانة يهرب حسن الصباح

ويخرج برزك أميد من زنزانة حسن الصباح ويخلع خوذته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، ثم يقتل زملاءه الحراس الموجودين في السجن، وبعد القضاء عليهم كلهم يخرج حسن الصباح من زنزانته بأمان، ويهرب رفقة حارس السجن الذي أصبح من أتباعه، ويجتمع بـ زيد ابن سيحون وجميع الأتباع.