بصوت الشيخ خالد رجب.. «سفراء دولة التلاوة» يذيع الصلاة من البرازيل (فيديو)

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، الصلاة من دولة البرازيل بتلاوة خاشعة بصوت الشيخ خالد رجب، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف، أثناء إمامته للمصلين.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.