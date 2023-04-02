خالد الجندي يشكر قناة الناس على برنامج سفراء دولة التلاوة: كل دي نعم كبيرة

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لقناة الناس، على برنامج سفراء دولة التلاوة، الذى يذاع طوال شهر رمضان، وينقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

الجندي: كل دي نعم كبيرة

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «كل دى نعم كبيرة قناة الحياة كمان بتنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين، كل دي نعم كبيرة في شهر الخير والبركة، غير برضو البرامج اللي على الراديو، والإذاعة وأنا بقدم برنامج على إذاعة راديو النيل، لقد فاز».

وزير الأوقاف يشكر قناة الحياة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن نقل قناة الحياة لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوميا قام بإضفاء جو روحي خاص على أجواء الشهر الكريم.

وأكد الوزير أن ما تقوم به قناة الناس في برنامج سفراء التلاوة يرسخ ريادة مدرسة التلاوة المصرية والقراء المصريين في ضوء دور مصر الريادي في خدمة كتاب الله عز وجل.