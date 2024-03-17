عقوبة التستر على مجرم.. فعلتها ناردين فرج في لحظة غضب مع صبا مبارك

حالة من التشويق والإثارة يعيشها متابعي مسلسل «لحظة غضب» مع الأبطال منذ عرض الحلقات الأولى، بعد أن قتلت صبا مبارك «يمنى»، زوجها «شريف» الفنان محمد فراج، بسبب أسلوبة والخلافات الزوجية، وتسلسلت الأحداث إلى أن عرفت صديقتها التي تبوح لها بأسرارها، لتتستر عليها وتفكر معها في حلول لإخفاء الجثة وتنجح في ذلك، ونكتشف خلال الأحداث الأخيرة أنها مقحمة في ذات الجريمة.

عقوبة التستر على مجرم في جريمة قتل

وخلال السطور التالية سنوضح لكم رأي القانون في التستر على مجرم في جريمة قتل، كما أوضح المحامي أشرف ناجي لـ «الوطن»، إذ يقول إن التستر على جريمة مثلما حدث في مسلسل لحظة غضب هي من شئون تضليل العدالة أو مساعدة الشخص الجاني سواء بقصد أو دون قصد، وفي المادة 144 من قانون العقوبات في قانون العقوبات «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخص فر بعد القبض عليه أو متهم في جناية أو جنحة أو صادر بحقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالأحكام الآتية:-

- إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات.

- إذا كان محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

- في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

في هذه الحالة يعد الشخص شريكا في الجريمة

يعاقب القانون المتستر على جريمة حماية للحقوق والأفراد، وفًقا لـ "ناجي" وعلى الرغم من أن التستر على الجريمة هو جريمة في حد ذاتها ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها.

ويعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث.. أي واقعة الجريمة وكان الشخص قادر على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر، وإخفاء الحق عن السلطات.