أسامة كمال: عملت حادثة كبيرة على الطريق بعدما تلقيت خبر دخول أخي في غيبوبة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن لديه شقيقين أكبر منه في العمر، أحدهما يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني ضابط بحري سابق، وكان مريضاً، وخلال رحلة مرضه قرر السفر للخارج، وبالفعل سافر إنجلترا، مشيراً إلى أن الطب هناك كان أسوأ مما يمكن تخيله وبصعوبة للغاية سافر أخي على الولايات المتحدة لإجراء بتر في أصابع قدميه على يدي أحسن الجراحين.

أكبر أزمة تعرض لها

وأضاف «كمال»، خلال حواره لبرنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، عبر الراديو 9090: «في يوم كنت على كوبري 6 أكتوبر، وتلقيت اتصالا من أخي الآخر يخبرني بأن أحمد أخونا في غيبوبة، اللحظة ديه أنا كنت سببا في تصادم 4 سيارات ببعضهم البعض، عملت حادثة كبيرة، دفعت ثمن الأضرار التي تسبب بها في ذلك الحادث».

وأشار إلى أنه في هذه الفترة، كان لابد من أن يسافر لأمريكا خلال فترة أقصاها 48 ساعة ولم يكن معه تأشيرة، مشيرا إلى أن حساب المستشفى هناك بالولايات المتحدة كان واصل لأرقام فلكية يعجر أخي الآخر عن تحملها.

حصوله على تأشيرة أمريكا في يومين

وواصل: «بدأت أكلم ناس أنا لي عندهم فلوس، وأخريين أخبرهم بأني محتاج لأي فلوس»، مشيرا إلى أنه لا يحب طلب خدمات من أحد أبدا، ولكن الظروف اضطرته لهذا، موضحا أن إحدى الزميلات تواصلت مع السفارة وتم استخراج التأشيرة خلال 48 ساعة، موضحا أنه ذلك الأمر كان من الأصعب الأوقات التي مر بها.