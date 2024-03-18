ناقد فني: حلمي بكر رحلة موسيقية استثنائية تخلد إبداعا كبيرا

قال عاطف سليمان الكاتب الصحفي والناقد الفني، إنّ الفيلم الوثائقي الذي أعده لحياة الموسيقار الراحل حلمي بكر، يعبر عن رحلة موسيقية استثنائية تُخلّد إبداعًا كبيرا.

حلمي بكر عاش مغامرة موسيقية استثنائية

وأكد خلال حديثه في حفل تأبين الموسيقار الراحل، المقام في نقابة الصحفيين، أنّ حلمي بكر منذ نعومة أظافره، عاش مغامرة موسيقية استثنائية؛ فنشأ في عائلة عريقة غنية بالمواهب الفنية، ونهل من ينابيع الموسيقى العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن حلمي لم يكن مجرد عازف كمان موهوب، بل كان مُبدعًا ثوريًا أحدث نقلة نوعية في عالم الموسيقى العربية؛ إذ تميز بأسلوبه الفريد الذي مزج فيه بين الموسيقى العربية الكلاسيكية ونظيرتها الغربية، مُبتكرًا نغمات ساحرة لامست قلوب الملايين.

ويُجسّد الفيلم الوثائقي لحياة الموسيقار رحلة هذا المبدع المُلهم، من نشأته، مرورًا بتجاربه المُتنوعة مع كبار نجوم الفن، وصولًا إلى إبداعاته الخالدة التي أثرت الساحة الموسيقية العربية والعالمية.

توثيق مسيرة حلمي بكر بكل تفاصيلها

وأضاف أنه حرص في هذا الفيلم على توثيق مسيرة حلمي بكر بكل تفاصيلها، من خلال شهادات حصرية من عائلته وأصدقائه وزملائه في المجال الفني.

وأعرب عن امتنانه لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، بدءًا من فريق العمل المُخلص، مرورًا بالموسيقيين المُبدعين الذين شاركوا في إعادة تقديم بعض من أشهر إبداعات حلمي بكر، وصولًا إلى مختلف الجهات التي دعمت هذا المشروع.