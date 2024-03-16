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دراما المتحدة

آخر موعد للتقديم في مسابقة «الصحفيين» لحفظ القرآن الكريم.. 4 مستويات

كتب:

سهيلة هاني
11:14 ص | السبت 16 مارس 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء الصحفيين خلال أربعة مستويات، وتقام تحت إشراف الأزهر الشريف، على أن يكون آخر موعد للتقديم للمسابقة يوم 15 رمضان.

أربعة مستويات للمسابقة

وأوضحت النقابة أن المسابقة تضم أربعة مستويات، المستوى الأول يتضمن حفظ جزء، والمستوى الثاني حفظ 5 أجزاء، والمستوى الثالث حفظ 10 أجزاء، والمستوى الرابع حفظ 30 جزءا، وتقام المسابقة تحت إشراف الأزهر الشريف، وتقدم الطلبات بمكتب شئون المجلس والأعضاء في الطابق الثاني، على أن يكون آخر موعد للتقديم للمسابقة يوم 15 رمضان.

تحديد موعد الاختبارات

ولفتت النقابة، تحديد موعد الاختبارات والحفل في وقت لاحق، على أن يكون التقديم بمكتب شؤون المجلس والأعضاء في الطابق الثاني بمقر النقابة، على أن يكون آخر موعد للتقديم للمسابقة يوم 15 رمضان، الموافق 25 مارس الجاري.

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بقلم سهيلة هاني