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دراما المتحدة

مونتير «الحشاشين»: 90% من ديكور المسلسل بمدينة الإنتاج.. وجزء في كازاخستان

كتب:

شريف سليمان
09:25 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إنّ ديكور المسلسل بُني في مدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 90%، ولكن في كازاخستان تم عمل قرى بسيطة مرّ بها حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) ومعركة بسيطة خارج مصر.

6 شهور بالتوازي مدة إعداد الديكور

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «استغرق العمل 6 شهور بالتوازي حتى نجهز للتصوير ونبني ديكور المسلسل، ومدينة الإنتاج الإعلامي جاهزة لاستقبال أعمال كثيرة في نفس الوقت».

الاستعانة ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي

وتابع مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: «استعنا ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي وغيرناها حتى تناسب مسلسل الحشاشين».

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