مونتير «الحشاشين»: 90% من ديكور المسلسل بمدينة الإنتاج.. وجزء في كازاخستان
كتب:
شريف سليمان
09:25 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل الحشاشين
قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إنّ ديكور المسلسل بُني في مدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 90%، ولكن في كازاخستان تم عمل قرى بسيطة مرّ بها حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) ومعركة بسيطة خارج مصر.
6 شهور بالتوازي مدة إعداد الديكور
وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «استغرق العمل 6 شهور بالتوازي حتى نجهز للتصوير ونبني ديكور المسلسل، ومدينة الإنتاج الإعلامي جاهزة لاستقبال أعمال كثيرة في نفس الوقت».
الاستعانة ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي
وتابع مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: «استعنا ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي وغيرناها حتى تناسب مسلسل الحشاشين».