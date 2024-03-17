مونتير «الحشاشين»: 90% من ديكور المسلسل بمدينة الإنتاج.. وجزء في كازاخستان

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إنّ ديكور المسلسل بُني في مدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 90%، ولكن في كازاخستان تم عمل قرى بسيطة مرّ بها حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) ومعركة بسيطة خارج مصر.

6 شهور بالتوازي مدة إعداد الديكور

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «استغرق العمل 6 شهور بالتوازي حتى نجهز للتصوير ونبني ديكور المسلسل، ومدينة الإنتاج الإعلامي جاهزة لاستقبال أعمال كثيرة في نفس الوقت».

الاستعانة ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي

وتابع مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: «استعنا ببعض ديكورات مسلسل الإمام الشافعي وغيرناها حتى تناسب مسلسل الحشاشين».