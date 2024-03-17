مهندس ديكور «الحشاشين»: «المتحدة» ستفتح الباب أمام إنتاج المزيد من المسلسلات التاريخية

أكد المونتير أحمد حمدي، أن مسلسل الحشاشين عمل تاريخي ضخم على المستوى الإنتاجي، وفي هذه الأيام أصبح السوق مفتوحا، ولم يعد الإنتاج مقتصرا على دول بعينها، مواصلا: «رأس المال سيصبح أكثر قدرة على الانخراط في هذا النوع من الأعمال».

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أنّ الإرادة أمر مهم للغاية، فمغامرة الشركة المتحدة في مسلسل الحشاشين: «مثلا بعد مسلسل الاختيار أصبح لدينا أكثر من عمل عسكري، وبالتالي فإن الأعمال الكبرى في حاجة إلى قرارات كبيرة، والأعمال العسكرية أثبتت أن المصريين قادرين على فعل المستحيل».

إلى ذلك، أوضح أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: «تأخرنا في الدراما التاريخية بسبب الخوف، لأن رأس المال جبان ولم يكن يريد المغامرة حتى لا يخسر».

وأوضح: «الشركة المتحدة ستفتح الباب أمام إنتاج المزيد من المسلسلات التاريخية، ويجب أن نركز على التاريخ لأن من ليس له تاريخ لا مستقبل له وهناك جيل لا يشعر بتاريخه ويشعر بأنه تاريخ ضعيف لأن أحدا لا يتحدث عن تاريخنا».