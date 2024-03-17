«صانع الفن يفعل ما يريده».. مونتير ومهندس ديكور «الحشاشين» يفسران استخدام العامية المصرية

تحدث المونتير أحمد حمدي، مونتير مسلسل الحشاشين، عن سر تفضيل اللغة المصرية الدارجة في صناعة مسلسل الحشاشين، مؤكدًا أن صاحب العمل له الحرية في تقديم الفن بأي شكل يريده: «الفن عملية ديكتاتورية بحتة، فصانع الفن يصنع ما يريد ان يصنعه».

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «صانع هذه العملية يصنعها من ثقافته وبيئته وأفكاره، والفن يختلف ما بين الموسيقى والدراما والسينما».

وتابع: «هناك أذواق مختلفة وأطياف واسعة ومتنوعة للغاية من الفن»، مشيرًا إلى أن مخرج العمل بيتر ميمي يحترم الناس، ويحب أن يرد على استفساراتهم، لذلك تحدث وبرر استخدام اللغة الدارجة المصرية في مسلسل الحشاشين.

إلى ذلك، أوضح أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، أنّ مسلسل الحشاشين ينتمي إلى اللغة المصرية وهي الأقرب للغة العربية مقارنة باللهجات العربية الأخرى: «عاملين حاجة هتوصل لكل الوطن العربي وهتميزنا».