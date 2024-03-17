مونتير «الحشاشين»: المسلسل صناعة مصرية 100% ونُفذ في وقت قياسي

تحدث المونتير أحمد حمدي، عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الحشاشين، مؤكدًا أن الإنسان المصري لديه القدرة والحماس وينتظر الفرصة لتنفيذ أي عمل رائع، مشيدًا بحجم العمل في مسلسل الحشاشين على كل المستويات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفتح بابا كبيرا للمستقبل لعمل أعمال بهذا الحجم والضخامة.

وأضاف خلال حواره مع مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «المصري لديه الطاقة والإصرار والرغبة التي تحطم فكرة الوقت والزمن، فمسلسل الحشاشين صناعة مصرية 100% مثل تصميم المعارك والأزياء والتتر، وجرى تنفيذ هذا العمل في وقت قياسي».

وتابع المونتير أحمد حمدي: «مصر لديها القدرة على منافسة الأعمال الأجنبية وهو ما أثبته مسلسل الحشاشين».