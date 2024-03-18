مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 8

يبحث متابعو الدراما المصرية عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الثامنة، في ظل تصاعد الأحداث خلال الحلقات السابقة في المسلسل الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وتنافس من خلاله في الماراثون الرمضاني، فبعد مقتل شقيقها علي، تعرض والدها لحادث مدبر يرقد على إثره في حالة حرجة بالمستشفى.

وخلال الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، تطلب «عايدة» وجسد دورها غادة عبدالرازق، الطلاق من زوجها ياسين، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، بعد حادث والدها ودخوله المستشفى، في ظل الصراع الدائر بين عائلتي «الغول» و«درغام»، لذا يبحث المتابعون عن مواعيد الحلقة الثامنة من المسلسل، لمتابعة ما سيحدث بها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الثامنة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024:

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب على CBC:

7:30 مساء بتوقيت القاهرة

موعد إعادة الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب على CBC:

الإعاد الأولى - 2:45 صباح اليوم التالي

الإعادة الثانية - 1:45 مساء اليوم التالي

أحداث مشوقة في مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق

وتشارك غادة عبد الرازق في بطولة مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض في سباق رمضان 2024، إلى جانب كل من رياض الخولي، وسيمون ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد.

ويمكن ضبط قناة CBC التي تعرض حصريا مسلسل صيد العقارب عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

مسلسل صيد العقارب من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.