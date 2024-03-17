نوفا إيجواسو يطيح بفاسكو دي جاما بدور قبل نهائي كاريوكا البرازيلية

فاز نوفا إيجواسو، على فاسكو دي جاما، بهدف دون رد، مساء اليوم، على ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في مباراة إياب دور نصف النهائي من بطولة كاريوكا أيه، ليصعد إلى المباراة النهائية للمسابقة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.

وأحرز بيل لاعب نوفا، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء على إثر أسيست من زميله كارلينهوس، لتسكن في الزاوية اليسرى السفلية لحارس فاسكو دي جاما.

وكان فاسكو دي جاما، تعادل إيجابيا مع نوفا إيجواسو بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب ماراكانا.

فلامنجو يفوز على فلومينينيسي

ويواجه نوفا إيجواسو، فلامنجو في ذهاب نهائي بطولة كاريوكا أيه في 31 مارس الجاري، بينما مباراة العودة ستقام في 7 إبريل الجاري.

وفجر اليوم، حجز فلامنجو، بطاقة التأهل لنهائي بطولة كاريوكا أيه بتعادله سلبيا مع فلومينينيسي، حامل لقب بطولتي كوبا ليبرتادوريس وريكوبا، على ملعب ماراكانا في إياب الدور قبل النهائي، ليصعد إلى نهائي المسابقة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة بهدفين نظيفين.