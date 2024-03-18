دعاء فجر اليوم الثامن من رمضان.. ردده الآن

مع حلول فجر اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، تفتح صفحات جديدة من رحلة إيمانية عميقة، يستحب فيها الدعاء والابتهال، حيث يستغل المسلم لحظات الفجر الخاشعة، ليناجي ربه بدعواتٍ صادقة، راجين رحمته ومغفرته.

دعاء فجر اليوم الثامن من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الثامن من رمضان، نستعرض لكم بعض الصيغ من دعاء فجر اليوم الثامن من رمضان حيث لا يوجد صيغة ثابتة لدعاء فجر اليوم الثامن بحسب الإفتاء، ويمكن الدعاء على سبيل المثال:

اللهم أنت الميسر وأنت المسهل سهل أمري وحقق مطلبي اللهم لا تبتليني بمن أحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ، اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنة والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه والنجاح فتفشله اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم إنك تعلم سري وجهري، ولا يخفى عليك حالي، فيسّر اللهم أموري، وفرّج كربتي. اللهم يسّر أمورنا، وفرّج همومنا، واغفر ذنوبنا، وارض عنا، اللهم إني أسألك التوفيق في الدنيا والآخرة.

الله لا تدع لي همًا إلا فرّجته، ولا أمرًا صعبًا إلى سهّلته ويسّرته. اللهم أصلح لي كلّ أموري، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.