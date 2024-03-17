خلال شهر رمضان المبارك يحرص العديد من الأشخاص، على تحضير وجبات الإطعام لإفطار الصائمين، لعمل الخير والأمر الذي يستلزم من ربات البيوت تحضيرات كثيرة، وتحضير كميات كبيرة من الطعام.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» طريقة سهلة وغير مكلفة لتحضير وجبات الخير في رمضان على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها على قناة سي بي سي.

المكونات اللازمة لتحضير وجبات الخير في رمضان

4 دجاجات مقطعة 4 قطع

2 بصل كبير شرائح

2 فلفل أخضر

2 كيلو بطاطس شرائح

1 راس ثوم شرائح

1 كيلو طماطم

1 كوب صلصة

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة بهارات

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

½ كوب زيت

6 كوب أرز بالشعرية

1 كيلو تمر

12 علبة بغطاء

12 كيس صغير لوضع التمر

طريقة إعداد الوجبة

- الخطوة الأولى: قومي بتحضير الفراخ في بايركس يوضع البصل والفلفل والبطاطس والثوم والملح والفلفل والطماطم.

- الخطوة الثانية: ضعي الفراخ فوق الوجه ثم اخلطي الصلصة مع البهارات والكزبرة والزيت ويضافوا فوقهم، وضعيهم في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة.

- الخطوة الثالثة: حضري الرز بالشعرية على الطريقة التقليدية.

الخطوة الرابعة: حضري السلطة وقومي بوضع الوجبة في العلب البلاستيك يوضع الأرز في جانب وعليها قطعة الفراخ والبطاطس والسلطة في جانب.

- الخطوة الخامسة: قومي بوضع التمر في أكياس، وأغلقي العلبة بإحكام.