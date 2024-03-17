طرق للتخلص من العطش في رمضان.. احرص على اتباع هذه العادات

الشعور بالعطش، دائمًا ما يسيطر على الصائمين خلال ساعات الصيام الطويلة، وذلك بسبب حاجة الجسم للسوائل، وحتى نتجنب الشعور العطش في نهار رمضان، لابد من اتباع بعض العادات التي يجب السير عليها من بعض الإفطار وحتى وجبة السحور.

التخلص من العطش في رمضان

يجب تناول الزبادي بشكل أساسي خلال السحور، لاحتواءه على إنزيمات هاضمة تزيل بقايا الطعام، وتغطي جدار المعدة لتحمي من الحموضة، فضلًا عن أنه يقلل الشعوربـ العطش في رمضان، وكذلك تناول الخضروات، مثل الخيار والخس والجرجير، لما فيها من ألياف يمنح الشعور بالشبع والارتواء طول اليوم.

ومن ضمن المشروبات التي تمنع العطش في رمضان، هو الحليب، وذلك لاحتواءه على مصدر للبروتين، ما يجعل الجسم في حالة جيدة من الطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة، بحسب ما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن».

تناول الفواكه الطازجة خلال وجبة السحور

يجب تناول الفواكه الطازجة، خلال وجبة السحور بدلًا من حلويات رمضان، وذلك لأن سكرياتها صحية، فضلًا عن أنها تُقلل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام لاحتوائها على كمية من الماء، وعناصر غذائية ضرورية للجسم، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتوجد العديد من العادات الضارة، التي يقبل عليها الصائمين خلال شهر رمضان تسبب العطش في رمضان، منها المشروبات السريعة، أو الملونة أو البودرة سريعة التحضير، والتي تسبب العطش الشديد خلال الصيام، وكذلك تناول السكريات فهي من الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها في السحور، بسبب ارتفاع نسبة السكر ما يخلق الإحساس بالعطش، وفق حديث «عبد الوهاب».