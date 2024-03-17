أنقذ زعيم الحشاشين ورشحه لخلافة الجماعة من بعده.. من هو حارس زنزانة حسن الصباح؟

تتصاعد أحداث مسلسل الحشاشين بعد هروب حسن الصباح «كريم عبدالعزيز» من السجن بمساعدة حارس السجن - وهو عنوان الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين - وذلك قبل قرار الوزير نظام الملك بتنفيذ حكم الإعدام في اليوم الرابع من سجنه، ثم الطوف برمح معلق عليه رأسه في شوارع مدينة أصفهان.

حارس السجن برزك أميد، أنقذ زعيم الحشاشين حسن الصباح من سيناريو منتظر كان سينهي حياته، لكن هل هناك علاقة تربط بين زعيم جماعة الحشاشين وحارس السجن «برزك»؟

من هو حارس السجن برزك أميد؟

العلاقة بينهما بدأت حين ألقى الحراس القبض على حسن الصباح في السوق خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، وهو نفسه الذي نظر إليه الصباح حينها وقال له «وكأني أعرفك»، ثم تتوطد العلاقة بينهما خلال الليالي الثلاث التي كان فيها داخل السجن، وقرر أن يساعده على الهرب، ثم اختفى الاثنان معًا.

وبحسب ما ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، حين وقف حسن الصباح وبجانبه زيد بن سيحون «أحمد عيد»، كان يقف أيضًا برزك أميد حارس السجن، أثناء تلقي رسالة من ملك فرنسا يطلب من «الصباح» تسليم قلعة آلموت.

سيرشحه «الصباح» للخلافة

ومع تصاعد الأحداث يتبين أن الحارس الذي أنقذ مؤسس طائفة الحشاشين الدموية من الموت، سيرشحه حسن الصباح حين يصاب بمرض شديد، ليكون خليفته في قيادة الجماعة من بعده، بحسب كتاب «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية» للدكتور محمد عثمان الخشت.