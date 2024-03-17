مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ7.. هل تقبل هاجر السراج عرض صديقها؟

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة الـ 6 من مسلسل إمبراطورية ميم لتشهد زيارة «مختار» خالد النبوي إلى منزل «مي» حلا شيحة وذلك بعد ذهاب نجله إلى منزلها، ثم أخبرته «مي» عن هوايتها المُفضلة وهي الرسم وقدمت له بعضاً من «الكوكيز» لتعبر له عن حبها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 7

ذهبت «منى» هاجر السراج لأحد الكافيهات خارج المنزل للتعرف على «الدكتور أحمد» أحد أصدقائها الذي يرغب في الزواج منها، ويُعتبر من طبقة اجتماعية عالية وعائلة ثرية، مما يجعلها تتردد كما أنها تريد التفرغ للبعثة التي ترغب في السفر إليها لاستكمال دراستها في الخارج ولكن عندما تتحدث معه تُعيد التفكير مجدداً في فكرة الزواج.

أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أحداث الحلقة الـ 6، قررت «مي» حلا شيحة دعوة «مختار» خالد النبوي وأبنائه على العشاء في منزلها لتتعرف عليهم بشكل أكبر، كما كشفت الأحداث عن إصابة «مادي» مايان السيد بمرض بايبولار الذي يجعلها تدخل في حالة من الاكتئاب والابتعاد عن الجميع لفترة من الوقت.

موعد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc كما أن الإعادة تأتي في الساعة 10:15 صباحاً، وتُعرض أيضاً على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً والإعادة الساعة 12 بعد منصف الليل و3:30 صباحاً، كما يُعرض على منصة watch it الإلكترونية تزامناً مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.