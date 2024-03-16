مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. هل يبيع خالد النبوي منزله بـ90 مليون جنيه؟

ساعات تفصلنا عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، ويزداد الضغط على خالد النبوي من أجل بيع منزله مقابل 90 مليون جنيه، لكنه يتذكر كل المواقف التي جمعته بعائلته خلال السنوات الماضية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، يتسائل الجمهور عن موافقة خالد النبوي على بيع المنزل مقابل 90 مليون جنيه، أم أنه سيظل على موقفه ؟

مواعبد عرض إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحاً.

وعلى قناة dmc drama يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.