«سفراء دولة التلاوة» يذيع الصلاة من اليابان وفرنسا والبرازيل بأصوات مصرية

أذاعت قناة الناس، الصلاة من عدة دول مختلفة بتلاوات خاشعة بصوت سفراء دولة التلاوة المبتعثين إلى دول العالم من قبل وزارة الأوقاف، لإقامة شعائر الصلاة والندوات الدينية إلى سكان الدول المبتعثين فيها.

وأقام الصلاة في دولة ألمانيا، الشيخ احمد عبد الهادي، سفير دولة التلاوة إلى دولة ألمانيا، كما أم المصلين الشيخ السعيد الشرقاوي، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة البرازيل.

وأم الصلاة بدولة اليابان الشيخ أحمد ماهر، سفير دولة التلاوة، مبعوث وزارة الأوقاف إلى دولة اليابان، وكذلك أم الصلاة في دولة فرنسا الشيخ محمود غلاب، سفير دولة التلاوة مبعوث وزارة الأوقاف إلى دولة فرنسا.

قناة الناس تذيع الصلاة من بريطانيا

كما اذاعت القناة الصلاة من دولة بريطانيا، التي أم المصلين فيها الشيخ عقيل محمد، سفير دولة التلاوة، مبعوث وزارة الأوقاف إلى المملكة المتحدة.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.