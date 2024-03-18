الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين.. 4 خطوات بسيطة

كشفت وزارة الصحة والسكان، طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة بالمعاقين، موضحة أنه بعد الحصول على النتيجة واستيفاء الشروط يمكن الحصول على السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لـ«قادرون باختلاف».

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

وعن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة بالمعاقين، حددت الوزارة مجموعة من الخطوات، ترصدها «الوطن» في إطار دورها الخدمي وهي كالآتي:

الدخول على الرابط الإلكتروني للمجالس الطبية

كتابة الرقم القومي المدون في تحقيق الشخصية

الضغط على زر «بحث»

يحصل المتقدم على النتيجة مباشرة

وحددت الوزارة أيضًا مجموعة من التعليمات الخاصة بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الهمم طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وهي كالآتي:

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

- تسجيل الحجز للكشف الطبي بتدوين البيانات الآتية:

البيانات الشخصية.

اختيار نوع الإعاقة.

اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب.

- بعد إتمام عملية التسجيل، سيظهر بيان يوضح البيانات الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة.

تظلمات الكشف الطبي لذوي الهمم

وعن التظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الشخص من ذوي الهمم يمكنه أن يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.