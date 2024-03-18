مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. «حزلقوم» يحاول الحصول على الصندوق

يواصل حزلقوم خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 البحث عن الصندوق النادر الذي سُرق منه وتم وضعه في أحد البنوك، ويقرر السطو عليه.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

وبعد اقتحام حزلقوم البنك والسطو عليه بمشاركة فريق المزاريطة الذي كونه من جوني وهجرس ومربوحة والعترة وطباظا ونفادي، انتهت الحلقة7 من المسلسل بشد حزلقوم فتيل قنبلة ليرميها طباظا خارج خزنة البنك ويحدث صوت انفجار شديد، في محاولات من حزلقوم للحصول على الصندوق الخاص به.

مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة.