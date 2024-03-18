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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
12:59 م | الإثنين 18 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

بعد الاحداث الشيقة التي شهدها الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 والتي دارت حول اقتحام حزلقرم لسرقة أحد البنوك من أجل الحصول على الصندوق الخاص به، بدء محبي المسلسل البحث عن مواعيد عرضة اليوم.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة8 على قناة ON اليوم

ومن المقرر عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8 على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي مليئة بالأحداث الجاذبة للجمهور حيث اقتحم حزلقوم البنك بمشاركة فريق المزريطة الذي كونه من مربوحة وجوني وهجرس ونفادي وطباظا.

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بقلم ياسمين محمود