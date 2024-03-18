مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. هل يتخطى يحيى الفخراني أزماته مع أحفاده؟

ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي يجسد شخصية «بهجت الأنصاري» عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8، خلال الساعات القليلة القادمة، والتي من المتوقع أن يحدث فيها العديد من المفاجآت بينها تخطي أزمات الفنان يحيى الفخراني التي تورط فيها بسبب أحفاده التي امتلأت حياتهم بالمشاكل.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

تابع الكثير مما جاء في الحلقة السابعة التي بدأت الأحداث بها من توجيه «بهجت» يحيى الفخراني الاتهام لحفيده، وذلك بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من رقم مجهول دون الكشف عن تفاصيل هذه المكالمة، ونكشف لكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 للفنان يحيى الفخراني، إذ أصبحت الورطة الآن تكمن في أحفاده، والذي وصل في اعتقاده بأنه لم يعد قادرا على تربيتهم، بعد المشاكل الذي تعرض لها بسببهم، بداية من مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 للفنان يحيى الفخراني

ومن ثم أحداث الحلقة الـ7 والتي شهدت توجيه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليوجه يحيى الفخراني اللمم لحفيده أمام حفيدته، ليعرف بعدها عمر حفيد بهجت أن شقيقته جميلة تعرضت لأزمة أخلاقية وكانت بسبب الصدفة أو عدم التركيز من قبل «وفاء صادق».

وطرح الجمهور سؤالًا عن هل يتخطى الفنان يحيي الفخراني أزماته مع أحفاده، بعدما كثرت همومه ومشاكله معهم وفقًا للأحداث التي شهدتها الحلقة السابعة.

عتبات البهجة الحلقة 8

ومن بين المشاهد المثيرة في الحلقة السابعة، دفاع الفنانة وفاء صادق عن حفيدة بهجت، ظنا منها أن الفنان يحيى الفخراني يقوم بضربها على ما قامت به، ليقوم بهجت بتصحيح الموقف طالبا منها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر.

ولكن حديث الفنانة وفاء صادق بشأن ما تعرضت له جميلة حفيدة بهجت كان أمام عمر الحفيد الثاني للفنان يحيى الفخراني، والذي ركز في ما سمعه بشكل كبير، ليقوم بضرب شقيقته على ما تفعله وبسبب الصور المخلة التي وصلت لها عبر هاتفها المحمول.

مواعيد عرض عتبات البهجة على dmc في رمضان 2024 الحلقة 8

وستُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.