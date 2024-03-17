تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 مارس 2024

دائما ما تشهد أسعار الذهب تراجعات جديدة، بعد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 مارس 2024، خلال تعاملات المساء في الأسواق ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام عيار 21 مبلغ 2945 جنيهًا للبيع في محال الصاغة، بدون إضافة سعر المصنعية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التابعة للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع منتصف التعاملات المسائية، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر 3366 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2945 جنيهًا للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2524 جنيهًا للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، عند 1963 جنيهًا للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و800 جنيه للشراء، في الوقت الذي سجّلت فيه الأوقية الذهبية نحو 2155 دولارًا للشراء.