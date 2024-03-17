تعرف على أسعار الذهب الآن في محال الصاغة

شهدت أسعار الذهب في السوق انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية، إذ تعرض لموجة من الانخفاضات مع بداية شهر مارس الجاري، وصلت إلى أن عيار 21 الأكثر تداولا في مصر تراجع بقيمة 300 جنيه مع بدايات الأسبوع الماضي وحتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

خلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع منتصف التعاملات المسائية، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر 3400 جنيه الشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2975 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2550 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، 1983 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 23 ألفًا و800 جنيه للشراء، في الوقت الذي بلغت فيه الأوقية الذهبية نحو 2155 دولارًا للشراء.