مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. هل تشهد طلاق غادة عبد الرازق؟

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع جمهورهم الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليًّا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

وتطورت مراحل الصراع في مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 التي بدأت بسماع الدكتورة «عايدة»، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجها «ياسين» يحاول إقناعه بضرورة تدبير مكيدة لوالدها الحاج حسن ضرغام وقتله، لتدخل إليهما «عايدة» وهي ممتلئة غضبًا.

واستمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 لتشهد وصول حالة الغضب والثورة إلى ذروتها لدى غادة عبد الرازق «عايدة» بعدما تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بتعرض والدها لحادث خطير ونقله إلى المستشفى، لتهرول إليه على الفور للاطمئنان على صحته من الأطباء الذين أخبروها أن حالته الصحية حرجة جدًا.

ومع تطور مراحل الصراع هذه شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 ذهاب غادة عبد الرازق التي تجسد شخصية الدكتوروة «عايدة» إلى زوجها «ياسين» في المستشفى تخبره برغبتها في الانفصال، لتنتهي الحلقة السابعة مع هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.