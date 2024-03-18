ساعات قليلة تفصل جمهور مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي في مصر والوطن العربي عن موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الحشاشين، ومن المقرر أن تشهد الحلقة بداية مرحلة جديدة في حياة حسن الصباح ورجاله بعد هروبه من السجن وحكم الإعدام الذي أصدره الوزير السلجوقي نظام الملك في حقه بسبب محاولة اغتيال الخليفة العباسي.

وينطلق موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الحشاشين في تمام الساعة الـ7:15 مساء على منصة واتش آت الإلكترونية، والتي تعرض الحلقة لمشتركيها قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يبدأ فصل جديد بعد هروبه من السجن

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الحشاشين

بينما يبدأ موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة الـ9:15 مساء، وفي الـ11 مساء على قناة DMC دراما، وتعاد الحلقات في الـ1:45 صباح اليوم التالي على قناة DMC بجانب إعادة ثانية في الـ4:15 عصرا، أما الإعادات على قناة DMC دراما تكون في الـ6:30 صباحا والـ1:30 ظهرا.