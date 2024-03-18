هل كريم الشعر يفطر الصائم؟.. الإفتاء تجيب

هل كريم الشعر يفطر الصائم ؟.. سؤال قد يحير البعض بسبب حرصهم الشديد على إتمام صيامهم خلال شهر رمضان على أكمل وجه، لذلك يتخوف البعض من الأمور الصغيرة التي نقوم بها بشكل معتاد في الأيام العادية، وتكون من مبطلات الصوم، ويكون لها أي ضرر من القيام بها في الشهر الفضيل.

هل كريم الشعر يفطر الصائم؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل كريم الشعر يفطر الصائم؟، أن استعمال الكريمات والزيوت المرطبة والمغذية للجلد والشعر في أثناء الصيام لا يفطر؛ لأنها لا تصل إلى الجسم من منفذٍ مفتوح، مضيفة أن الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية ذهبوا إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم.

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها، أن المالكية ذهبوا إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر.

حكم استعمال كريم الشعر والزيوت

وأكدت الإفتاء فيما يخص هل كريم الشعر يفطر الصائم، أن الذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.