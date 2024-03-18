أحدث تقاليع الحلويات في رمضان 2024.. «المكشوفة والمكسوفة»

أصناف غريبة ومختلفة من الحلويات، ذاع صيتها بين رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، ولعل أشهرها «المكشوفة» و«المكسوفة» ويصل سعرهما إلى نحو 675 جنيهًا بحسب الصفحة الرمسية لأحد محلات الحلوى الشهيرة، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة لدى عشاق الحلويات الشرقية.

وعلى الرغم من أن «المكشوفة والمكسوفة» يجهل كثير مكوناتهما، إلا أنهما يتمتعان بمذاق لذيذ يجعلهما خيارًا مثاليًا لمحبي الأصناف الحديثة، ويمكن معرفة مكونات كل منهما على حدة فيما يلي:

مكونات حلوى الـ«المكسوفة»

عبارة عن قالب من الكنافة المحشوة بصوص الطوفي المملح، مضافًا إليها كريمة الشوكولاتة إلى جانب المكسرات المحمصة، وسعرها 675 جنيهًا وتكفي نحو من 8 إلى 10 أشخاص.

مكونات حلوى «المكشوفة»

عبارة عن قالب من الكنافة المحشوة بكريمة البافاروز «نوع من أنواع كريمة الفانيليا»، إلى جانب كيك دكواز اللوز وهو نوع من الكيك مصنوع بدقيق اللوز، مضافًا إليه الفراولة الطازجة وكروكند اللوز وسعرها 675 جنيهًا.

أصابع جيجي

وتنضم إلى قائمة الحلويات الغريبة التي انتشرت مؤخرًا، أصابع جيجي التي بلغ سعرها 750 جنيهًا وفقًا للصفحة الرسمية لأحد البرندات العالمية للحلويات، ويمكن تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة وفق وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، من خلال الآتي:

مقادير أصابع جيجي

نصف كيلو من الدقيق.

مقدار كوب من الحليب.

مقدار كوب من الماء.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ م ص بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقدار كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة تحضير أصابع جيجي

ضعي كمية قليلة من الماء الدافئ في كوب مع إضافة الخميرة ورشة من السكر إليها وتركها لمدة خمس دقائق حتى تفور مما يدل نجاح الخميرة.

ضعي المنتجات الجافة في إناء وهي «الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر».

ضيفي خليط الخميرة بالماء إلى الدقيق.