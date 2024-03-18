الصحة الفلسطينية: نطالب المؤسسات الأممية بالتوجه فورا لمجمع الشفاء الطبي لحمايته

قالت وزارة الصحة في غزة، إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، وما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

كما أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي، والهجوم العسكري الإسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة

كما طالبت «الصحة الفلسطينية» المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة، ونطالب المؤسسات الأممية بالتوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتجدد له، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.