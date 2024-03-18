موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024 وعدد ساعات الصيام

مع حلول اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024، للوقوف على موعد الإفطار، وكذلك أداء صلاة المغرب، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام 13:52 ساعة على مدار اليوم الواحد .

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين

وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:06 مساء، وفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، بينما موعد صلاة العشاء يحين في تمام الساعة 7:24 مساء، وتُؤدى صلاة التراويح بعدها بعدة دقائق.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الاثنين 18-3-2024

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، إلى أن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية في تمام الساعة 4:35 صباحا، وصلاة الظهر في تمام الساعة 12:04 مساء، وموعد أذان العصر في الساعة 3:31 مساء .