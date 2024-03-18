اختفاء مفاجئ لـ كيت ميدلتون بعد جراحة خطيرة.. ماذا يحدث في العائلة المالكة؟

حالة من الغموض تخيم على حياة أميرة ويلز كيت ميدلتون، وانتشرت التكهنات مؤخرًا بشأن وفاتها وتكتم العائلة الملكية على الخبر، بسبب اختفاءها المفاجئ لفترة طويلة تجاوزت الشهرين بعد نشر أنباء عن إصابتها بمرض وخضوعها لجراحة خطيرة.

ما هو مرض كيت ميدلتون؟

منذ نحو شهرين وأكثر لم تظهر الأميرة كيت ميدلتون مع العائلة المالكة حتى في الاحتفال بعيد الميلاد للسنة الجديدة 2024، وفي يناير الماضي أعلن قصر كنسينجتون في لندن أن أميرة ويلز خضعت لعملية جراحية مخطط لها في البطن وستأخذ إجازة من واجباتها الملكية حتى عيد الفصح، الذي يوافق 31 مارس المقبل من أجل التعافي.

وكشفت تقارير بريطانية أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل مرض الأميرة كيت ميدلتون بل اكتفى القصر بالإعلان عن خضوعها لجراحة في منطقة البطن وليس لها علاقة بإصاباتها بالسرطان كما ظن كثيرون حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

اختفاء غامض

حسب ما ذكر موقع «Vox» العالمي، أنه في يوم 17 يناير الماضي أعلن قصر كنسينجتون أن الأميرة كيت ميدلتون دخلت المستشفى في اليوم السابق لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن.

وفي البيان الرسمي للقصر، قيل إنه من غير المرجح استئناف «ميدلتون» مهامها العامة والظهور مرة أخرى حتى يوم عيد الفصح الذي يأتي في 31 مارس الجاري.

وبعد مرور 10 أيام من البيان الأول، أي في يوم 27 يناير الماضي، أعلن القصر أن كيت ميدلتون عادت إلى منزلها لاستكمال فترة تعافيها، لكن لم ينشر أي صور لها وهي تغادر المستشفى أو تتجه إلى المنزل، ومن هنا بدأ المراقبون الملكيون ملاحظة غرابة الأمر، مشيرين إلى أن أميرة ويلز اعتادت دائمًا التقاط الصور لها في المناسبات العامة المختلفة.

وفي 10 مارس الجاري، أي قبل عدة أيام نشر قصر كنسينجتون صورة لـ كيت وهي تضع ذراعيها حول أطفالها، وفي غضون ساعات كشفت وكالات التصوير الدولية أن الصورة تلاعب بها وأصدرت إشعارًا بحذفها.

وفي اليوم التالي، نشر الحساب الرسمي الخاص بالأمير ويليام على منصة كتابة التدوينات القصيرة «إكس»، اعتذارًا عن الصورة.

غموض حول كيت ميدلتون

وبعد هذا الاختفاء المفاجئ والغامض خلال الشهور الماضية، أصبح الغموض يخيم على حياة الأميرة كيت ميدلتون، مما آثار التكهنات حول وفاتها وتكتم العائلة الملكية على الخبر، فيبدو أن الجميع أصبح يركز مؤخرًا على سؤال واحد، أين توجد أميرة ويلز في العالم؟.

بيان من القصر الملكي

ومع زيادة حالة الغموض أفادت مؤخرًا شبكة «BBC» أن القصر الملكي سيعلن بيانًا مهما بعد قليل لتوضيح الصورة كاملة.