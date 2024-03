حقيقة وفاة الأميرة كيت ميدلتون.. وأنباء عن بيان مهم بشأنها من القصر الملكي

خلال الشهور الماضية، أصبح الغموض يخيم على حياة الأميرة كيت ميدلتون، مما آثار التكهنات حول وفاتها وتكتم العائلة الملكية على الخبر، فيبدو أن الجميع أصبح يركز مؤخرًا على سؤال واحد، أين توجد أميرة ويلز في العالم؟ هل توفيت أم قتلت؟.

بدأت التكهنات حول الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون، وانتشار الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها، بعد أن أوضح قصر كنسينجتون في لندن في 17 يناير الماضي، أن الأميرة كيت من المقرر أن تخضع لعملية جراحية غامضة في البطن في عيادة لندن، وفق ما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وبحسب بيان القصر فأنها ستبقى في المستشفى لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، ثم ستحتاج إلى فترة نقاهة، حيث لن تظهر في المناسبات العامة إلا بعد عيد الفصح «31 مارس»، وأن أول مناسبة ستظهر فيها ستكون في الـ17 من أبريل المقبل.

بحسب ذا جارديان، فأن التكهنات حول صحة الأميرة كيت ظهرت بسبب الإعلان المفاجئ عن خضوعها لجراحة، بالإضافة إلى اختفائها لفترة طويلة الأمر الذي يشير إلى أنها تخضع لإجراء مهم، لكن الافتقار إلى التفاصيل هو ما يؤدى إلى ظهور الشائعات، وفق ما قالت فيكتوريا هوارد المعلقة الملكية ومؤسسة موقع العائلة المالكة على الإنترنت.

وأضافت هوارد، إن بعد فترة وجيزة من دخول كيت إلى عيادة لندن، تم الإعلان في 5 فبراير عن تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، والآن أصبح هناك شخصيتان بارزتان في العائلة الملكية يعانيان من مشاكل صحية، في نفس الوقت ظهر الملك تشارلز أكثر من مرة في مناسبات متعددة، فيما اختفت كيت تماما.

وأوضحت أن هناك نقصا في المعلومات والأخبار التي يتم عرضها، ورغم أن المعلومات السابقة قد تكون مجرد مصادفة، إلا أن كيت ليست ملكة، وبالتالي لا يوجد سبب للقلق.

وصلت ذروة الأحداث والتكهنات بعد أن نشر القصر الملكي صورة لميدلتون وأطفالها الثلاثة بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به بريطانيا في الـ10 من مارس، إلا أن رواد السوشيال ميديا لاحظوا أن الصورة قد تم التلاعب بها، ولاحقا أصدر القصر بيانًا منسوبًا لكيت أنها كانت المسؤولة عن تحرير الصورة، مما يثير موجه جديدة من نظريات الشك حول حالتها الصحية.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C